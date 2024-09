Ricomincia la scuola. Al via 28mila studenti. Autobus, 65 corse. E l’incognita cantieri

PRATO

Le vacanze estive sono ormai un ricordo da sfogliare su album rigorosamente digitali: Instagram, Tik Tok. L’emozione di un attimo. Da oggi, è ora di rimettere lo zaino in spalla. Suona la campanella infatti per 28mila studenti della nostra provincia. E mentre molte scuole sono alle prese ancora con orari provvisori, oppure sono a fare i conti con la coperta sempre cortissima del personale Ata, il primo giorno di scuola diventa come ogni anno un test per misurare la tenuta ed efficienza del trasporto urbano su gomma.

Autolinee Toscane per l’anno scolastico che si apre oggi mette in campo 65 corse per servire gli ingressi delle scuole, provenienti da tutte le aree della provincia di Prato: l’obiettivo è coprire più plessi scolastici, tra cui Reggiana, Dossetti, Buzzi, Copernico. Per mettere a punto un servizio il più possibile adeguato ed efficiente, nella risposta alle esigenze degli studenti e delle scuole, Autolinee Toscane ha incontrato alcuni dirigenti scolastici del territorio, in un appuntamento organizzato a fine agosto dal Comune. Un incontro utile a sottolineare le problematiche del trasporto extraurbano. E a trovare soluzioni. Dall’incontro è emersa anche la necessità di ottimizzare i servizi alla luce dell’assenza di una comunicazione completa degli orari di ingresso e uscita da parte di tutti gli istituti scolastici. Il nodo è questo: se gli ingressi per molti istituti sono simili, le uscite risultano variegate. Al gestore non resta che ottimizzare il più possibile il servizio.

Da quest’anno, ha spiegato Autolinee, le linee 2+ e 3+ avranno collegamenti migliori: dalla passerella di Reggiana, tutti i servizi sono collegati alla linea 3+, con ulteriori connessioni tramite la linea 10 verso l’ospedale e la linea 12 verso Porta Leone.

In particolare, come è stato segnalato da At anche ai presidi del polo di Reggiana, la Linea 3+ garantisce un collegamento frequente, ogni 10 minuti, tra la Stazione e la Passerella di Via Rimini, aumentando gli interscambi con tutti gli autobus del Comune e della provincia, oltre che con il servizio ferroviario che dà garanzie nella fase di assestamento del servizio, come accade ad inizio di ogni avvio delle attività didattiche, da 15 giorni ad un mese, per le possibili variazioni degli orari scolastici, inizialmente provvisori, considerando anche le potenziali uscite anticipate. Gli orari sono pubblicati sul sito ufficiale www.at-bus.it.

C’è anche il nodo cantieri a pesare, in questo momento, sul traffico cittadino. Possibili oggi, se non certi, rallentamenti causati dai numerosi cantieri aperti in città. Per monitorare l’andamento, soprattutto in questa fase, come ogni anno, il personale di Autolinee Toscane sarà presente presso le uscite più importanti e alla passerella.

Un aiuto in più, per gli studenti e in generale chi usufruisce del trasporto pubblico locale, può arrivae dall’app ufficiale At bus, che fornisce soluzioni di viaggio e informazioni in tempo reale. Ma c’è anche il canale "Parla con AT", presente sul sito, per poter esporre reclami, fare richiesta di informazioni e poter dare suggerimenti.

Infine la questione sicurezza: Autolinee Toscane ha ricordato che tutti i mezzi sono dotati di telecamere di sorveglianza, nell’ottica di contrasto a episodi di vandalismo e bullismo, che purtroppo si sono verificati a bordo degli autobus. Proprio grazie alle telecamere è stato possibile multare e sanzionare alcuni responsabili. Infine il pagamento: Prato è stata la prima città in Toscana a sperimentare, con successo, il sistema contactless per comprare il biglietto a bordo adottato ad inizio 2024, sistema esteso poi a tutta la Toscana. Per chiudere, il fronte mensa: quest’anno sarà gestita da Euroristorazione per le scuole della zona sud e Camst, la partenza nelle primarie su richiesta dei dirigenti sarà il 23 mentre nelle scuole dell’infanzia comunali sarà attivo da oggi.

