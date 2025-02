Rappresentativa pratese. Primo successo dei giovanissimi

Primo successo per la rappresentativa di Prato nella Coppa delle Province di tennis. I giovani pratesi hanno trionfato 5-4 contro il Firenze Est conquistando i primi punti in questa manifestazione riservata agli under 8-9-10. "Dopo tre partite con Pistoia, Siena e Lucca dove gli avversari erano nettamente più forti - spiegano i capitani Claudia Romoli e Marco Vanti - avevamo una sfida alla nostra portata e i ragazzi hanno fatto davvero una grande prestazione e sono riusciti a portare a casa un’affermazione che dà morale e conferma i miglioramenti di tutti i ragazzi che hanno giocato. Domenica prossima avremo l’ultimo match con Pisa per cercare di conquistare un’altra vittoria per dare un segnale a tutti".

Proseguendo con l’attività tennistica dei circoli pratesi, la finale al Tc Bisenzio del Trofeo Carlo Dolci sarà tra il Ct Firenze e il Ct Siena. La formazione fiorentina ha superato in semifinale il Cs Anchetta 2-0 mentre il match tra Ct Siena e Tc Prato è stato molto combattuto e terminato al doppio di spareggio. Vittoria della coppia senese Perinti-Ocera su Fusi-Vannucchi 2-6 6-3 10-7, poi il pareggio pratese del duo Zanolla-Stefanacci che superano Giorgi-Inturrisi 6-3 6-4 ma il doppio decisivo viene vinto dal team senese su Zanolla-Fusi per 6-2 4-6 10-8.

