Immobilizzato a terra e rapinato da una banda di ventenni. Paura a Prato

Prato, 14 febbraio 2025 – Una violenta rapina, messa a segno da una banda di ventenni ai danni di un cinese che è stato scaraventato a terra, immobilizzato e derubato del portafoglio con dentro 1.600 euro. Uno dei balordi, però, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri che stavano facendo un controllo nella zona. Un episodio violento come, purtroppo, ne accadono tanti in città.

Oltre alla paura per la vittima – che per fortuna in questo caso non ha riportato gravi conseguenze – quello che lascia interdetti è stata la decisione presa successivamente dal giudice. Il pachistano, 21 anni, infatti è comparso di fronte al giudice per la convalida del fermo. L’arresto è stato confermato (l’uomo aveva ancora con sé il portafoglio della vittima e quindi non c’erano dubbi sul fatto che avesse preso parte alla rapina), il gip ha però disposto il solo obbligo di dimora nelle ore notturne. In sostanza, durante il resto della giornata lo straniero è libero di uscire di casa e di fare ciò che vuole. Una misura cautelare che sicuramente avrà trovato qualche giustificazione nell’applicazione della legge ma che è difficile da comprendere per molti normali cittadini.

Il fatto è comunque molto violento in quanto accaduto di sabato sera, intorno alle 21,30. Orario in cui ci sono ancora molte persone per strada. Secondo quanto emerso, il pachistano è stato arrestato dai carabinieri, “colto in flagranza”, mentre aggrediva un uomo insieme ad altri coetanei, che sono riusciti a scappare. I militari dell’Arma, mentre eseguivano un controllo del territorio, hanno notato un gruppetto di cinque-sei persone che teneva immobilizzato a terra un uomo, colpendolo con calci e pugni. Alla vista dei carabinieri il gruppetto si è diviso cercando di dileguarsi velocemente.

I carabinieri hanno subito soccorso la vittima, un cittadino cinese, e rincorso uno degli aggressori riuscendo a bloccarlo in via della Romita. Durante la perquisizione è stato scoperto che il pachistano aveva ancora con sé il portafogli della vittima, contenente oltre 1.600 euro in contanti.

A quel punto sono scattate le manette: Il 21enne è stato arrestato per concorso in rapina. I complici, invece, sono riusciti a fuggire.

L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari che ha applicato, però, nei confronti dell’indagato la sola misura cautelare dell’obbligo di dimora notturno. L’aggredito, invece, è stato affidato al personale del 118 e trasportato al pronto soccorso.

