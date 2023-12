Rapina in casa armati di cacciavite: "Non vi muovete". E rubano i gioielli

Sono passati dal retro forzando una porta finestra. E’ stato facile per i due malviventi intrufolarsi in un terratetto in via Etrusca, zona Il Rosi, proprio al confine fra Prato e Capalle, ieri poco prima delle 19,30. I balordi non hanno avuto nessuno scrupolo tanto che hanno fatto irruzione nel terratetto nonostante i padroni fossero in casa. Secondo quanto riferito, i due giovani (forse nordafricani) erano incappucciati. Quando sono entrati nell’abitazione, sorprendendo i proprietari, hanno subito intimato di non muoversi sventolando sotto gli occhi impauriti delle vittime due lunghi cacciaviti. I balordi hanno arraffato quello che potevano: si sono fatti consegnare alcuni gioielli e hanno preso dal portafoglio di una delle vittime 50 euro. Poi sono scappati sempre passando dal retro della villetta, una delle tante che si affacciano sulla via Etrusca.

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti dalla famiglia. Appena le vittime si sono rese conto che i malviventi erano scappati hanno chiesto aiuto alla polizia. In via Etrusca si sono precipitate due volanti.

Si tratta di un colpo alquanto insolito anche perché difficilmente i ladri entrano in azione quando ci sono i padroni in casa. Invece i due balordi di ieri sera non hanno usato nessuna prudenza. Si sono travisati e hanno cercato una via di accesso, trovata sul retro dell’abitazione, sorprendo la famiglia quando era appena rientrata. A quel punto hanno avuto vita facile: li hanno minacciati con i cacciaviti e si sono fatti dare gli oggetti preziosi che avevano in casa.

La polizia si è messa subito sulle tracce dei malviventi, anche se le battute di ricerca hanno avuto, per il momento, esito negativo. Si tratta di una zona di confine con diverse vie di fuga. Il buio ha poi agevolato i movimenti dei malviventi. La famiglia rapinata non è stata in grado di indicare da che parte siano scappati. A parte il forte spavento, per fortuna, le vittime stavano bene e non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.

Da diverso tempo non avveniva una rapina in casa di questo tipo. Ultimamente i balordi hanno colpito mentre le vittime stavano rincasando. Soprattutto sono stati presi di mira imprenditori che avevano orologi di un certo valore.

Laura Natoli