Raffica di controlli sulle strade. Alla guida ubriachi: via sei patenti

Sei patenti ritirate, di cui cinque per accertate violazioni della normativa sull’alcol, due denunciati, quattro sanzionati, almeno 200 conducenti controllati. È il bilancio della raffica di controlli, finalizzati alla prevenzione dell’abuso delle sostanze alcoliche durante la guida dei veicoli ed al rispetto delle altre norme del Codice della strada inerenti la sicurezza stradale, effettuati nella notte fra giovedì e venerdì dalla polizia municipale su tutto il territorio.

Le pattuglie impegnate nei controlli sono state quattro e gli agenti hanno svolto verifiche sia in modalità dinamica che con posti di controllo fissi.

In particolare, spiegano dal comando di piazza Macelli, quattro conducenti sono risultati in stato di ebbrezza alcolica mente uno si è rifiutato di sottoporsi all’alcol-test. A tutti i trasgressori, quattro uomini stranieri ed una donna italiana, sono state ritirate le rispettive patenti di guida e per due di loro è anche scattata la denuncia alla autorità giudiziaria. Oltre ai controlli in materia di alcol, un conducente è stato sanzionato perché guidava senza essere titolare di patente di guida, due veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della confisca in quanto i conducenti circolavano senza assicurazione obbligatoria Rca, tre sono stati sanzionati per mancanza della revisione obbligatoria ed, infine, un giovane neo-patentato è stato sorpreso alla guida di una potente autovettura e sanzionato con il ritiro della patente ai fini della sospensione da due ad otto mesi. I controlli sulle strade della polizia municipale proseguiranno anche nelle prossime settimane e nei weekend.