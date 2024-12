Raccolta differenziata, si cambia. Le novità da gennaio: ecco la guida

Raccolta differenziata, dal 1° gennaio a Carmignano entra in vigore la Taric, la tariffa corrispettiva e bisognerà esporre i nuovi bidoncini con il codice a barre. Il lunedì c’è sempre il ritiro dell’organico mentre il martedì il residuo non differenziato, supporti igienici e pannolini al posto della carta e cartone, quest’ultimo spostato al mercoledì. Il giovedì vengono ritirati come sempre gli imballaggi e i contenitori e il venerdì è il secondo giorno dell’organico.

Il vetro dovrà essere conferito nelle nelle campane stradali con bottiglie e vasetti privi di tappo. La collocazione delle campane del vetro ha suscitato varie polemiche in quanto tali campane hanno sottratto posti auto in varie zone e sembrerebbero anche poche e posizionate troppo distanti fra loro. Il Comune fa sapere che segnalazioni sono arrivate da più parti, anche di ordine inverso, nel senso ci sono attività che le hanno richiesti più vicine possibili.

"Una volta concluso il posizionamento – spiega l’assessore all’ambiente Federico Migaldi - e dovremmo esserci o quasi, sarà fatta la verifica per apportare modifiche o decidere spostamenti. Tutto questo dovrebbe avvenire dopo le feste". La spazzatura deve essere esposta sempre dopo le 21 della sera precedente il giorno di raccolta. Lunedì 30 è l’ultimo giorno utile per il ritiro del kit bidoncini e sacchi, in Comune, dalle 14 alle 18. E’ partito poi anche il nuovo servizio "Un sacco comodo!" di Alia Multiutility che prevede la distribuzione del materiale per la raccolta differenziata nelle tabaccherie convenzionate.

Il materiale per la raccolta differenziata può essere ritirato, oltre che presso i consueti sportelli territoriali, anche utilizzando la rete delle tabaccherie Fit.

A Carmignano i cittadini possono recarsi in tabaccheria per ritirare le dotazioni previste in particolare sacchi azzurri per gli imballaggi, sacchi sanitari per pannolini e pannoloni. Occorre portare un documento di identità e il codice utenza, reperibile nella sezione account del proprio profilo su Aliapp o nella seconda pagina della bolletta cartacea. E’ attiva la distribuzione nella tabaccheria Gianna Berti in piazza V. Emanuele II a Carmignano, ma da inizio anno si aggiungeranno altri punti distribuzione. Per ritirare i kit o per sostituire un contenitore o attivare la raccolta con i sacchi sanitari rivolgersi al Centro Alia via Paronese, aperto dal lunedì al venerdì 8 – 19 e sabato 8 – 12,30.

M. Serena Quercioli