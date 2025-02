Quota 40 e costruzione del futuro

Dopo il successo ottenuto allo stadio Leporaia di San Miniato (dove fino a domenica scorsa solo il Forlì era riuscito a strappare l’intera posta), per il Prato può cominciare un altro campionato. Già, perché i lanieri sono ad un passo dal blindare l’obiettivo della salvezza diretta. Il 2-0 inflitto al Tuttocuoio ha permesso ai biancazzurri di avvicinare la famigerata quota dei 40 punti (ne mancano 11) e di staccare la zona playout, distante sei lunghezze. Insomma, la paura di restare invischiati nella lotta per non retrocedere sembra ormai alle spalle e allora si può anche cominciare a pensare al futuro. D’altronde, che il Prato stia provando a costruire qualcosa non solo per l’immediato ma anche per la stagione ventura lo ha sottolineato a più riprese mister Marco Mariotti. Non ultima dopo l’affermazione, la prima in trasferta dal 23 ottobre scorso. "Recuperando tutti gli infortunati ci divertiremo d’ora in avanti e proveremo a regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi, perché se le meritano. Per quanto concerne i giovani, Ciavarelli ha debuttato ottimamente: è un ragazzo che già avevo seguito in passato, dotato di un’ottima corsa e resistenza. Deve migliorare dal punto di vista fisico e la fase difensiva. Sull’out destro inoltre rientreranno Giusti e Preci. E poi c’è Robi, che al suo ingresso in campo contro il Tuttocuoio ha dimostrato una personalità incredibile. Abbiamo anche un altro 2007 molto forte come Danesi. Con tutti questi ragazzi - ha detto il tecnico biancazzurro - stiamo provando a costruire qualcosa". Tornando al campionato, per Remedi e compagni ci sono all’orizzonte due gare estremamente sentite: innanzitutto quella di domenica al Lungobisenzio contro il Piacenza e successivamente il derby a Pistoia. Per ottenere risultati positivi servirà l’apporto di tutti, anche dei nuovi arrivati. "Iuliano è entrato alla fine contro il Tuttocuoio perché è con noi da poco - ha aggiunto Mariotti - ma è un ragazzo interessante che ci potrà dare una mano. E anche Innocenti sarà presto a disposizione".

Francesco Bocchini