Puccini amarcord Con la Camerata in onda su Rtc

La Camerata con i suoi 25 anni in questa domenica offre all’ascolto su Rete Toscana Classica (alle 20,30) la registrazione dal vivo del concerto del 29 novembre del 2008 dedicato interamente a Puccini, che in quel giorno del 1924 morì a Bruxelles. C’è la voce di Kristin Lewis, soprano, diretta dall’energica bacchetta del maestro fiorentino Bruno Bartoletti più volte insieme alla Camerata, scomparso nel 2013. Domani alle 10,40, la voce del grande Caruso che presta la potenza della sua voce alla leggerezza delle canzoni (alcune su parole dello stesso cantante): tenore Mark Milhofer, più volte presente a Prato con la Camerata. Dalle 14,31 alle 16,41 un’antologia multietnica di grande musica e straordinari interpreti: Rachmaninov- "Tredici Preludi"- Vladimir Ashkenazy pianoforte; Ottorino Respighi -Fontane di Roma; Anton Bruckner- Sinfonia n. 3 in re minore - Daniel Barenboim; Franz Liszt -"Concerto per pianoforte e orchestra n. 1"- Martha Argerich pianoforte - Claudio Abbado. Luciano Berio dirige Cathy Berberian mezzosoprano in "Folksongs" (alle 19,41). Martedì 16 maggio, alle 11,05 la chitarra di Vincenzo Saldarelli per Paganini. Kleiber dirige i Berliner Philarmoniker (alle 12,40): Mozart con "Piccola musica notturna", Schubert con Incompiuta" e "Sinfonia n.2", Liszt "Tarantella", von Suppé con "Cavalleria leggera". Alle 17,49 con Verdi di "Otello", il notturno duetto d’amore che chiude il primo atto con "Già nella notte densa": Placido Domingo e Katia Ricciarelli,direttore Gianandrea Gavazzeni.

Il 17 maggio del 1890, al Teatro Costanzi di Roma "esplose" come ariete del verismo l’opera prima di Mascagni, "Cavalleria Rusticana": alle 9 su Rete Topscana Classica Giuseppe Sinopoli dirige Domingo e Agnes Baltsa Covent Garden- Philarmonia Orchestra. Alle 18,40 "Sinfonia –Eroica"- Beethoven in una registrazione storica: Vienna 1952 con i "Wiener Philharmoniker", diretti da Furtwängler. Alle 20,30: Mozartiana con Gardiner, Bernstein, Karajan (Bernard Walton clarinetto per il sublime concerto K 622).

Goffredo Gori