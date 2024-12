Progetto 2500: tempo fino al 23 dicembre per i buoni spesa

Il Comune di Cantagallo ha confermato la scelta alternativa alle luci di Natale con il progetto 2500 buoni motivi. Le risorse risparmiate con la rinuncia alle luminarie natalizie andranno a supporto di coloro che vivono un momento di difficoltà economica attraverso la consegna di buoni spesa per un valore equivalente di 2500 euro.

Chi vuole candidarsi a ricevere i buoni spesa ha tempo fino alle 13 di martedì 23 dicembre per presentare domanda.

Possono partecipare i residenti nel Comune di Cantagallo in possesso di un’attestazione Isee, ordinario o corrente, di valore non superiore a 20 mila euro. Si può partecipare utilizzando il modulo digitale predisposto sezione "istanze" del sito del Comune di Cantagallo www.comune.cantagallo.po.it. Per ricevere ulteriori informazioni in merito e supporto nella presentazione della domanda, il richiedente può rivolgersi a: Centro di facilitazione digitale di Cantagallo (via San Lorenzo 14, Usella) - 333 6672133 - [email protected].