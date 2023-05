Prato, spazi dell'Ospedale Santo Stefano riorganizzati: ecco come

Prato, 26 maggio 2023 - E' in corso una riorganizzazione degli spazi all'Ospedale Santo Stefano. Gli ambulatori dedicati alla pediatria sono stati spostati dal piano terra al primo piano. In questo modo sono stati recuperati gli spazi precedentemente occupati e convertiti ad area sanitaria. Ciò ha consentito di ottimizzare il percorso ostetrico neonatale e di migliorare la definizione delle aree dedicate con la disponibilità delle attività ambulatoriali in continuità con l’accesso ai reparti dell’Area Materno Infantile.

L'area fast track ostetrico-ginecologico, precedentemente collocata al primo piano lato B del presidio in una sede più distante dai reparti di degenza, è stata trasferita in contiguità con il reparto di ostetricia in una zona distinta dall'area degenza. Sono disponibili cinque stanze di cui due sale visita, una per i monitoraggi cardiotocografici e altre due destinate alla gestione delle pazienti durante il percorso fast track Andando avanti, le attività relative alla Diagnosi Prenatale e alle Gravidanze a Rischio non verranno più svolte al piano terra bensì al primo piano, con l'allestimentodi due sale visita dotate di ecografo, su cui si prevede una implementazione dei servizi dedicati alle pazienti con gravidanza a rischio. Nella medesima area, ecco un altro spazio, questo riservato alla neonatologia e alla neuropsichiatria infantile, e una ulteriore verrà utilizzata per il percorso puerperio-allattamento in sinergia tra ostetrica e neonatologo.

Il trasferimento ha consentito di ottenere un importante vantaggio, ossia quello di concentrare in un'unica area tutta l’attività ambulatoriale e di degenza afferente al dipartimento materno infantile, prima distribuito su due piani, in spazi di utilizzo più agevoli che garantiscono anche l'implementazione di attività correlate. Un ulteriore tassello dell’operazione trasferimento ha interessato le attività ambulatoriali di otorinolaringoiatria, precedentemente al piano terra settore B distanti all’area poliambulatoriale del Presidio, ora collocati all’interno del poliambulatorio stesso e che accoglieranno anche le attività di fast track otorinolaringoiatrico.