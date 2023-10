Prato, sfida ambientale per il tessile-moda pratese

Il tessile-moda pratese è protagonista nella grande e impegnativa sfida ambientale che ormai caratterizza il futuro delle produzioni industriali. È per questo che il Palazzo delle professioni organizza per oggi alle 16.30, un incontro con i vertici di Textile Exchange, un’organizzazione no-profit internazionale che promuove un impatto positivo sul cambiamento climatico e sulla natura nel settore della moda e del tessile. L’iniziativa vede l’impegno particolare degli ordini dei Periti industriali e degli Ingegneri. "E’ un incontro di rilevanza- mette in evidenza Marco Dominici, presidente del Palazzo delle Professioni - Textile Exchange spiegherà la sua esperienza avanzata nella guida e nel supporto di un gruppo sempre più ampio di marchi, rivenditori, produttori, agricoltori e altri soggetti impegnati nell’azione per la salvaguardia del clima attraverso una strategia mirata che è attiva fin dall’inizio della catena di fornitura".