Prato, lotta all'abbandono di sacchi di rifiuti: tre interventi della Muncipale

Prato, 27 febbraio.2025 - Lotta all'abbandono di sacchi di rifiuti illeciti. Nelle ultime settimane la Polizia Municipale ha portato a termine tre importanti operazioni che hanno permesso di cogliere in flagranza e bloccare tre autocarri utilizzati per l'attività non autorizzata di raccolta trasporto e abbandono di rifiuti speciali costituiti sia da rifiuti da demolizione sia da scarti di lavorazione tessile. In due circostanze i conducenti sono riusciti a dileguarsi, approfittando dell’orario notturno e dell'aperta campagna, mentre nel terzo caso è stato fermato alla guida del veicolo un giovane di nazionalità pakistana, poco più che ventenne, senza documenti e risultato già noto per fatti analoghi. All'uomo è stata contestata la violazione di trasporto rifiuti in assenza della dovuta autorizzazione prevista da Testo Unico dell‘Ambiente. I rifiuti trasportati per i quali è stato evitato l'abbandono sul territorio comunale, ammontano a circa 4 tonnellate corrispondente ad un totale di 150 sacchi neri. I veicoli ed i rifiuti sono ora ricoverati in luoghi di deposito dell’amministrazione comunale in attesa della loro regolare distruzione. Le attività sono state svolte dal personale della Polizia Muncipale attraverso un assiduo controllo del territorio, fatto con turni di lavoro spesso prolungati nelle ore notturne, e massima attenzione alle segnalazioni dei cittadini con i quali in molti casi sono stati instaurati stabili canali di comunicazione diretta. Proprio dalla sinergia spontaneamente sorta fra l’amministrazione e i cittadini, insostituibili protagonisti del controllo sociale a difesa del proprio territorio, è stato possibile per gli operatori della Municipale individuare luoghi di abituale abbandono e circoscrivere gli orari in cui più frequentemente erano effettuate le attività illecite. Maurizio Costanzo