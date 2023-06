Prato, l'Inter Club è pronto per la finalissima di Champions League

Prato, 9 giugno 2023 - Prato potrebbe vestirsi di nerazzurro in caso di vittoria dell'Inter in finale di Champions League. Domani sera (sabato 10 giugno) la formazione di Simone Inzaghi si gioca la possibilità contro il Manchester City di tornare a trionfare nella massima competizione europea per club a distanza di 13 anni dall'ultima volta. Così come si sta preparando la squadra lombarda al grande appuntamento, s lo stanno facendo anche i suoi tifosi. A Prato, l'Inter Club di via Ofanto in zona Ciliani - che conta attualmente 600 tesserati - aprirà le proprie porte a circa 150 persone, che riempiranno interamente sala dove verrà trasmessa la gara. "Siamo anche riusciti a portare 15/20 tifosi all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia, dove si disputa il match, mentre altri 15 andranno al Meazza per seguire la partita attraverso i maxischermi", racconta il tesoriere del Pratonerazzurra Inter Club, Michele Parlanti.

In caso di affermazione di Lautaro Martinez e compagni, i sostenitori pratesi potrebbero riversarsi - come da tradizione in queste occasioni - in Piazza Mercatale e per le vie del centro storico. "Ma c'è chi addirittura è pronto, non appena finita la finale, a dirigersi verso Milano. E' solo un'idea al momento, vedremo lì per lì il da farsi - sottolinea Parlanti - Certamente qualcosa ci inventeremo dovessero andare bene le cose".