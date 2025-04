Prato, la Municipale sequestra un furgone con una tonnellata di sacchi neri

Prato, 12 aprile 2025 - Conteneva una tonnellata di scarti tessili il furgone bloccato dalla Polizia municipale nella zona sud di Prato durante le attività di controllo del territorio della notte appena trascorsa. Senza l’intervento degli agenti di piazza dei Macelli il carico di sacchi neri sarebbe finito in qualche fosso o in campagna con gravi conseguenze per l’ambiente e il decoro urbano. Nel dettaglio. Questa notte la pattuglia della Polizia ambientale ha intercettato un autocarro sospetto. Il conducente ha tentato una breve fuga ma non riuscendo a seminare la Municipale, ha abbandonato il mezzo in via Traversa delle Risaie e si è dato alla fuga nella campagna circostante. Con lui c’era anche un complice. Nessuna sorpresa per gli agenti sul contenuto del furgone, colmo di sacchi neri probabilmente pronti per essere abbandonati. Il veicolo e la tonnellata di scarti tessili sono stati sequestrati. Seguiranno le indagini per risalire sia al conducente del mezzo e al suo complice che alla ditta che ha prodotto quei rifiuti e che se n’è disfatta irregolarmente. Sempre stanotte la polizia municipale ha effettuato dei controlli straordinari con l’impiego di diverse pattuglie dei reparti Motociclisti, Territoriale Esterna. Gli agenti hanno pattugliato sia l’area del centro cittadino con particolare attenzione alla viabilità più vicina alla movida per garantire il rispetto della sicurezza stradale e del codice della strada, che le zone delle periferie. Sono stati individuati quattro conducenti di autovetture privi della assicurazione obbligatoria. E’ scattato dunque il sequestro del mezzo e sono state contestate varie sanzioni per la mancata revisione obbligatoria. Inoltre due conducenti sono stati sorpresi alla guida nonostante non fossero titolari di alcuna patente di guida ed anche per loro, oltre la dovuta sanzione, è scattato il fermo del veicolo.