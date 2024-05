Prato, incendio in un’abitazione. Vigili del fuoco e Lav salvano un gattino

Prato, 27 maggio 2024 – Paura a Prato per un incendio all’interno di un’abitazione che si è sviluppato nella mattinata di oggi in località Castelnuovo. A rischiare la sua incolumità è stato un gattino, l’unico presente in casa nel momento in cui è partito il rogo.

I proprietari, infatti, si trovavano fuori. Le fiamme, le cui cause sono in fase di accertamento, si sono sviluppate nella cucina e soltanto il pronto intervento ha evitato che si propagassero ulteriormente. Il micio è stato portato all'esterno dal personale dei vigili del fuoco che ha provveduto anche alle prime cure somministrandogli ossigeno.

Successivamente il felino è stato preso in carico dai volontari della Lav per il trasporto alla clinica veterinaria. Sul posto anche il funzionario tecnico del comando per la verifica statica dei locali che sono stati resi inagibili a causa dei danni prodotti da fumo e calore.