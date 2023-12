Prato, inaugurato il murales No exit strategy di Gnob

Prato, 12 dicembre 2023 - Nella mattinata odierna è stato presentato il murales realizzato nella zona di San Paolo, per la precisione sula parete esterna della cabina elettrica ubicata in via Donizetti, 106. A disegnarlo è stato l'artista pratese Gnob, che significativamente ha intitolato la sua opera "No exit strategy", quale richiamo ad essere più consapevoli della gravità dell’emergenza ambientale del nostro pianeta e che il tempo delle belle parole e dei proclami per i buoni propositi è terminato. Con la sua opera, Gnob ha voluto rappresentare l’uomo contemporaneo, sempre più costretto, sempre meno a suo agio in questo mondo che lui stesso ha plasmato.

L'iniziativa, nata dalla richiesta di diversi residenti di San Paolo avanzata tramite il Circolo Arci San Paolo di rivitalizzare e riqualificare questa zona della città, è stata sostenuta dal Comune di Prato – Officina giovani. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, è stato individuato il luogo idoneo alla realizzazione del murales. L’intento è di non lasciare indifferenti le persone che passeranno in via Donizetti, auspicando di suscitare delle domande, di sorprendere e chissà, forse, di costringere, anche se solo per un attimo, a interrompere la frenesia del vivere quotidiano!