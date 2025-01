Prato ancora ko. Passa Matera

Hockey Prato3Roller Matera10

Hockey Prato: Vespi A. (Vespi F.), Capuano Lorenzo, Barbani, Baldesi, Benelli, Mugnai, Santoro, Poli, Capuano Alberto. Allenatore: Bianchi.

Roller Matera: El Haouzi (Pigato), Santeramo, Piozzini, Rondinone, Matera, Torres Olivares, Ferrara, Amatulli, Monticelli. Allenatore: Antezza.

Arbitro: Sala di Correggio.

Marcatori: 4’58"p.t. Baldesi, 8’10" e 9’29" Piozzini, 16’16" Amatulli, 2046" Santeramo, 23’15" Monticelli; 9’18"s.t. Santeramo, 11’28" Piozzini, 11’30" (tiro diretto) e 12’12" Baldesi, 19’11" Torres, 22’36" Piozzini, 24’58" Rondinone.

Quarta sconfitta consecutiva per l’Hockey Prato battuto al PalaRogai dal Roller Matera per 10-3 nel match della serie A2. L’avvio di partita è stato equilibrato con il Prato che è passato in vantaggio al 5’ con Baldesi. Al 9’ nel giro di trenta secondi Piozzini firma una doppietta portando avanti la squadra materana. Nel finale di tempo gli ospiti allungano andando al riposo sul 5-1 con i ragazzi di Bianchi che mollano. Nella ripresa ancora ospiti in allungo sul 7-1, Baldesi che accorcia le distanze con una doppietta, e finale con Torres, Piozzini e Rondinone che dilagano per il 10-3 definitivo.