Prato, altri due rinforzi. In attacco torna Cellai

Continua a muoversi il Prato sul mercato. Nella giornata di ieri la società biancazzurra ha ufficializzato innanzitutto Sandro De Ferdinando (a sinistra), laterale mancino classe 2005, che può giocare sia da terzino che da centrocampista esterno sulla fascia mancina. Il giocatore arriva in prestito dall’Empoli, con il quale ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Nella scorsa annata ha miliato nella formazione Primavera degli Azzurri, ma si è anche cimentato con un campionato senior come quello di serie D, affrontato con il Seravezza (girone E).

Da gennaio allo scorso maggio, De Ferdinando ha collezionato 11 presenze su un totale di 17 convocazioni. Insomma una quota che già conosce la categoria e che va ad aggiungersi ad un parco giovani nel quale la società biancazzurra ha già confermato i gioielli provenienti dal proprio vivaio, vale a dire Francesco Limberti (classe 2005), Gabriel Preci (classe 2006) e Zakaria Moussaid (classe 2006). Inoltre, il Prato ha ottenuto in prestito dalla Fiorentina i due classe 2006 Gabriele D’Amato ed Edoardo Giusti, protagonista nella passata annata con la Primavera viola.

Non solo De Ferdinando: i lanieri hanno reso noto anche l’accordo con Brian Cellai (a destra), punta centrale classe 2004 che nella scorsa stagione si è rivelata la vera rivelazione del girone B di Eccellenza, segnando 19 gol con la maglia del Signa 1914.

Per Cellai si tratta di un ritorno in biancazzurro: il giocatore si è formato calcisticamente nel vivaio della Fiorentina, dal quale ha spiccato giovanissimo il volo prima verso la Primavera della Pistoiese e poi verso la sua prima esperienza con il calcio dei grandi, nella stagione 2022-23, vissuta con indosso proprio la maglia del Prato. Poi la felice parentesi a Signa, dove Cellai ha avuto modo di farsi apprezzare per le sue doti tecniche e umane anche dall’attuale direttore sportivo del Prato, Gianluca Berti, a quei tempi direttore generale dei ‘canarini’. Il suo arrivo nel reparto offensivo del Prato va ad aggiungersi alla conferma di Riccardo Moreo e all’acquisto di Alessandro Romairone.