Polo Campolmi. Alla scoperta della bellezza

Con ’Stelle in Campolmi’, il Museo del Tessuto e la biblioteca Lazzerini danno la possibilità ai centri estivi e alle scuole aperte d’estate di trascorrere un’intera mattinata al Polo Campolmi con letture e laboratori che guideranno i bambini alla scoperta della biblioteca e del museo.

Dal 19 giugno al 18 luglio, tutti i mercoledì e giovedì, verranno accolti su prenotazione piccoli gruppi organizzati dai centri estivi che dovranno essere costituti da un massimo di 20 bambini con età dai 6 ai 10 anni. Dalle 9 alle 12.30 i gruppi parteciperanno a un’attività in biblioteca e a un’attività al museo con una pausa di 30 minuti tra l’una e l’altra per la quale sono a disposizione i piazzali esterni.

Il tema saranno le costellazioni e i segni zodiacali, presenti nella mostra temporanea attualmente visitabile al Museo del Tessuto e di tanti albi illustrati, leggende, miti e libri di divulgazione per bambini. L’attività in Lazzerini è gratuita e comprende una lettura animata e un laboratorio nel quale saranno realizzate creazioni ispirate al cielo stellato con una selezione di libri in prestito di vario genere che stimolerà la curiosità e la scoperta di nuovi titoli ed autori. Il Museo del Tessuto propone un laboratorio creativo dal titolo ’Con il naso all’insù’, collegato alla mostra ’Walter Albini. Il talento, lo stilista’. Anche lo stilista Walter Albini ha trovato una forte ispirazione nelle stelle durante la creazione delle sue collezioni, in particolare amava i segni zodiacali. I bambini potranno scoprire che ad ogni segno zodiacale corrisponde una costellazione e realizzeranno una storia con le tecniche della cianotipia e del ricamo creativo. Il laboratorio è preceduto da una breve visita alla mostra. L’attività al Museo del Tessuto ha un costo di 3 euro.

Entrambe le attività sono prenotabili contattando la Sala Ragazzi e Bambini via mail a [email protected], indicando nell’oggetto: Prenotazione Centri Estivi. Nella richiesta occorre specificare numero dei bambini e fascia d’età, nome del centro estivo, nome, cognome e recapiti di un referente. È possibile anche prenotare solo una delle due attività. In questo caso, per l’attività in Lazzerini [email protected]; per l’attività al Museo del Tessuto scrivere a [email protected].