Polisportiva Naldi. Salta la panchina

Due novità riguardanti la Seconda e la Terza Categoria, che promettono di dare in modo diverso una scossa alle rispettive classifiche. La prima riguarda il mercato della Seconda Categoria: da martedì scorso, Alessandro Celadon non è più l’allenatore della Polisportiva Naldi. Lo ha comunicato la dirigenza, ringraziando l’ormai ex-tecnico per i risultati ottenuti. Celadon "paga" evidentemente un rendimento altalenante: dopo una partenza-sprint, il sodalizio di Poggio alla Malva ha dato l’impressione di aver perso brillantezza ed attualmente occupa l’undicesimo posto nella classifica del girone F, ad un solo punto di margine sulla zona playout. A breve dovrebbe essere comunicato il nome del successore.

Scendendo in Terza Categoria, fa festa La Libertà Viaccia, scesa in campo due sere fa per recuperare la sfida con il Firenze Nord rinviata circa un mese fa in segno di lutto a seguito della tragedia di Calenzano. Una doppietta di Biondo e gli acuti di Biancalani e Batacchi hanno permesso agli uomini di Sensi non solo di battere per 4-1 i rivali fiorentini, ma anche di agganciare il quinto posto in graduatoria e di issarsi in piena zona playoff.