"Crediamo nella salvezza". Fusi delinea le prospettive

"Siamo tornati comunque con un punto, riuscendo a fare quattro mete sul campo della capolista. Dobbiamo continuare a fare punti, dando il 110% anche nelle ultime gare". E’ il direttore sportivo dei Cavalieri Union Francesco Fusi a caricare il gruppo, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la capolista Parabiago. Già, perché la salvezza è alla portata, ma per averne la certezza sarà fondamentale vincere le ultime due partite del campionato per scongiurare il rischio di un sorpasso da parte dell’Avezzano che ha raggiunto i "tuttineri" all’ottavo posto in classifica nel girone 1 con 29 punti. Iniziando dal match di domenica prossima che si terrà al Chersoni: a Iolo arriverà quel Cus Torino già battuto in Piemonte nella gara d’andata. E vincere sarà importantissimo, perché gli abruzzesi contemporaneamente andranno ad affrontare quel Rugby Parabiago che è ormai certo del primo posto e che (non a torto) inizierà con tutta probabilità a guardare ai prossimi impegni-promozione. Ed anche in caso di esito positivo, l’ultima partita sarà tutt’altro che agevole: dopo un paio di settimane di stop, capitan Puglia e compagni faranno visita al Biella che occupa attualmente la seconda piazza del torneo. Servono due successi di prestigio, meglio se con punto di bonus, per la tranquillità: la carica motivazionale, insomma, non mancherà. Intanto, è la "cadetta" a fare festa: con il 36-29 imposto al Perugia, i "Cavalieri B" sono matematicamente salvi e hanno conquistato il diritto a disputare la Serie B anche nella prossima stagione. Un successo propiziato dalle mete di Luchetti (due) Mescolini, Calizzano, Del Bene e Carafa, con Tarlini ed Esercitato ad arrotondare il punteggio tramite piazzati. Ottimo anche il rendimento delle giovanili, partendo dall’U16 Elite che con il 43-17 inflitto al Parma mantiene la vetta del girone e punta con decisione alle fasi nazionali. E’ andata male solo all’U16 regionale, battuta dai Centauri a Foligno (con i padroni di casa vittoriosi per 24-12). E può infine festeggiare l’U18 Titolo, considerando che il successo per 40-34 ottenuto contro Capitolina porta in dote il terzo posto.

Giovanni Fiorentino