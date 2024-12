Podistica Medicea. C’è soddisfazione

"Nell’arco della stagione appena finita la nostra società è stata presente in tutte le manifestazioni più importanti con risultati agonistici di ottimo livello, vedendo i nostri atleti salire sul podio. Lo scorso novembre poi abbiamo conquistato il sesto posto al Trofeo Regionale Master maschile Fidal sui 10 km su strada, rivelandoci la prima società della piana Prato - Firenze – Pistoia". Matteo Lenzi, dirigente e corridore della Podistica Medicea, ha così tirato le somme dell’anno solare ormai pronto a chiudersi.

Un 2024 nel corso del quale il sodalizio di Poggio a Caiano ha festeggiato oltretutto cinque anni di attività: la società è nata infatti nel 2019 a seguito della chiusura dello Jolo Black Out e l’attuale consiglio direttivo, oltre a Lenzi, è composto da Moreno Deiana, Francesco Dani, Lorenzo Desii, Marco Paoli, Gianluca Pucci, Simone Desii e Federico Guerri. Per un gruppo che conta attualmente ottanta tesserati.

"Dallo scorso luglio è entrato in società Mohammed El Ouardy giovane e promettente atleta marocchino che ha fatto registrare tempi interessanti – ha proseguito Lenzi - il suo arrivo e quello di altri atleti giovani hanno rafforzato il club".

Al netto delle medaglie e dei piazzamenti ottenuti in manifestazioni podistiche organizzate in tutta la Toscana, la Podistica può mettere sul piatto la "Sgambettata Medicea", la "gara di casa" giunta alla quinta edizione ormai diventata una "classica" del podismo (e che nell’ultima edizione ha visto al via 500 partecipanti). Sarà con tutta probabilità riproposta anche nel corso del 2025, al pari del "Trofeo Podistico Questura di Prato" da riorganizzare insieme all’Asd Prato Promozione.

"Credo che la nostra società abbia tutte le carte in regola per fare bene e crescere, diventando sempre più competitiva – ha concluso - ma mantenendo al tempo stesso come obbiettivi quelli per cui è nata: promuovere la corsa come benessere psicofisico e promuovere l’utilizzo degli spazi verdi".