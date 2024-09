Più sicurezza nella zona di via Moro. Una rotatoria per ridurre la velocità

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione di un rotatoria tra la via Aldo Moro e via Caporetto nella zona centrale di Montemurlo. Si tratta di un intervento importante per migliorare la sicurezza su una strada sempre molto trafficata, come via Aldo Moro. La rotatoria, infatti, consentirà di rallentare il traffico sul rettilineo, sul quale molti mezzi adottano una velocità non adeguata ad un contesto urbano. La rotatoria ha un costo di circa 50mila euro ed è inserita nell’ambito dell’urbanizzazione dell’area commerciale di via Livorno. In questi giorni sono in corso i lavori di realizzazione della rotatoria e pertanto su via Aldo Moro sono attivi restringimenti di carreggiata: "Si tratta di un lavoro importante che migliorerà la fluidità del traffico ma allo stesso tempo consentirà di rallentare la circolazione in prossimità di alcune intersezioni, come via Caporetto e via Ancona, dove in passato si sono verificati alcuni incidenti. Una forte attenzione, dunque per la sicurezza stradale che il Comune di Montemurlo continua a perseguire da ormai oltre un ventennio, come confermano i dati della polizia municipale sul numero dei sinistri in continuo calo sulle nostre strade", spiega il sindaco Simone Calamai.

L’intervento sulla viabilità è inserito in un piano di opere di urbanizzazione di via Caporetto che sarà completata ed andrà a ricongiungersi a via Livorno. Nello stesso piano sono previsti interventi sul verde e nuovi parcheggi ad uso pubblico. Troverà spazio su via Aldo Moro anche una nuova residenza sanitaria assistita. Una struttura di grande valore sociale che sarà dotata di tutti i servizi: ambulatori, palestra, stanza per il culto, lavanderia e cucine. Gli accessi alla Rsa saranno collocati sia su via Moro che su via Caporetto, mentre nella parte antistante l’edificio saranno collocati i parcheggi privati per i visitatori, in tutto 57 posti auto.