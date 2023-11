Paura in piazza Ciardi. Rapina a un negozio. Donna resta ferita

Paura ieri sera in piazza Ciardi. Attorno alle 20,30 alcuni balordi si sono scagliati infatti contro la vetrina del minimarket che si trova all’angolo della piazza, gestito da una famiglia nordafricana. ‘Armati’ di una bastone o un manganello, avrebbero minacciato la donna che si trovava all’interno del negozio. E che con lei aveva due bambini piccolissimi. I colpi hanno sfondato la vetrina. E anche la donna è risultata ferita, per fortuna pare in modo non grave, a una gamba. I due bambini invece stavano entrambi bene. Il compagno della donna è arrivato sul posto dopo pochi istanti dopo l’aggressione, avvertito da un conoscente che si trovava nei paraggi. "Non è la prima volta che quelli vengono", racconta riferendosi al gruppo di balordi. "Volevano farsi consegnare i soldi", continua. Nel frattempo appena i malviventi, quando hanno capito che i passanti avevano avvertito le forze dell’ordine, si sono dileguati. Sul posto è arrivata un’ambulanza per i primi soccorsi alla donna, sconvolta dai minuti di terrori, e i carabinieri, che indagheranno sull’accaduto.

Un’altra serata di paura, insomma, in Piazza Ciardi, a due passi del centro storico e a ridosso della stazione del Serraglio. Dove proprio l’altro giorno la Polizia ha arrestato uno spacciatore, di nazionalità algerina, trovato in possesso di più di 30 grammi di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. L’uomo transitava in piazza dell’Università a bordo di monopattino: alla vista delle divise ha cercato immediatamente di dileguarsi, ma è stato invece bloccato in piazza Ciardi, dopo un breve inseguimento. Si tratta di un algerino di 45 anni, di fatto domiciliato a Calenzano, irregolare, con precedenti contro la persona per reati di natura sessuale e contro il patrimonio in genere. Con sè aveva più di 30 grammi di cocaina, in parte custodita in involucri, e oltre 1.250 euro in contanti suddivisi in banconote di 50 euro. E’ stato arrestato.