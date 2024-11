Passione collezionismo. I mattoncini senza età

Quando la passione è il collezionismo. E dalla passione si può creare un lavoro, aprire un’attività e catturare clienti con un’offerta particolare.

"L’idea di aprire il mio negozio di collezionismo - spiega Marco Cancellieri, di ’Mattoncini Prato’, in via Garibaldi, - è venuta qualche anno fa perché sono un grande appassionato di Lego".

Lavorare "con qualcosa che ti piace molto da sempre è una fortuna ed è bello conoscere tante famiglie che, con i bambini, si avvicinano al negozio. Farli divertire mi rende felice, così come aiutare i genitori che ogni settimana arrivano alla ricerca di un pezzo mancante o del prossimo regalo".

Naturalmente le difficoltà non sono mancate: all’inizio i margini sono rimasti relativamente bassi ed i costi per mantenere aperta l’azienda hanno inciso e non poco sul bilancio.

" Decidere di trattare un mono prodotto nel 2024 non è in realtà una scelta di nicchia, perché ogni bambino è appassionato di Lego a modo suo - aggiunge il titolare -. Alcuni amano costruire ogni giorno seguendo le istruzioni, altri vogliono creare, altri ancora soltanto collezionare". Un valore aggiunto?

"Da noi trovano personaggi singoli, una rarità. Inoltre abbiamo 1 milione di pezzi catalogati in magazzino e questo ci rende sempre pronti ad ogni occorrenza. Abbiamo ordini di pezzi sfusi che partono a cadenza giornaliera dal negozio. Ma non ci fermiamo qua: a partire da gennaio 2025 ci sposteremo in una nuova sede, in Corso Mazzoni 26, dove riproporremo le nostre attività sperando di soddisfare ancora per tanti anni appassionati e famiglie".

