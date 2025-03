Passa in vantaggio ma poi subisce la rimonta

Viaccia 1Lunigiana 2

VIACCIA: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Sforzi (82’ Baldi) Fedi, Fakkas, Virdò (60’ Vannucci) Fofana, Yahon (56’ Hisely) Ridolfi, Rozzi. A disp.:Oliva, Caca, Bellucci, Raffaele, Veneruso, Mazzanti. All.:Facchini

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Vannucci, Scaldarella, Miceli, Aliboni (51’ Lisi) Gazzoli, Grasselli, Mengali, Vicari (56’ D’Antongiovanni)Mathibedi (64’ Mancini). A disp.:Santini, Haxhiu, Mancini, Mastrini, Gargiulo, Di Santo. All.:Verdi

Arbitro:Andrea Finoia di Firenze con Lorenzo Dario Puccini di Pontedera ed Alessandro Giambini di Livorno

Reti:21’ Ridolfi, 38’ Gazzoli, 67’ D’Antongiovanni

Ridolfi ha aperto le danze nel primo scorcio dell’incontro, portando avanti il Viaccia e lasciando ben sperare. Il maggior tasso qualitativo dei rivali è tuttavia emerso alla distanza, con il pari ed il successivo sorpasso. Altro stop per il Viaccia, nel match valido per la ventiseiesima giornata di campionato di Promozione andato in archivio ieri al Ribelli. Per quanto i padroni di casa non abbiano nel complesso demeritato, a passare è stata alla fine Lunigiana Pontremolese (che senza la penalizzazione inflitta per un episodio relativo allo scorso anno sarebbe ad un punto dalla vetta, ndr) in virtù del 2-1 finale maturato in rimonta.

"Una gara equilibrata, mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra soprattutto nella prima mezz’ora: oltre ad andare in gol, siamo arrivati per due volte a tu per tu con il portiere – ha commentato il tecnico Federico Facchini (nella foto)– sul primo gol abbiamo lasciato solo il giocatore che ha segnato e sul secondo ci siamo fatti trovare impreparati su un lancio lungo. Dobbiamo continuare a lavorare". Il Viaccia resta ultimo nel girone A a quota 12 punti e salvarsi diventa sempre più difficile, ma le contemporanee sconfitte delle rivali dirette mantengono vive le residue speranze-salvezza. Non c’è ad ogni modo tempo per recriminare: bisogna preparare la prossima sfida, che vedrà il gruppo affrontare in trasferta il Marginone 2000 terzultimo in graduatoria in quello che è di fatto uno scontro diretto per la salvezza. In palio restano virtualmente dodici punti da assegnare e sarà vietato sbagliare.