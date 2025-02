Paperino, tante incognite. L’hub dei rifiuti tessili i medici che mancano. Ma i circoli sono presidi

Paperino, circa 4000 abitanti fra la parte storica e quella periferica, ha visto un grande sviluppo intorno agli anni ‘90 quando rientrò nel nuovo piano regolatore come zona di nuove costruzioni. Pochi gli stranieri, molti di origine cinese. Presente una farmacia, un alimentari, una piccola pizzeria, scarse le corse dell’autobus da e per il centro storico, una ogni mezz’ora, assenti un piccolo supermercato e una banca, che era presente almeno fino a 20 anni fa. I nuclei principali della frazione sono il circolo Mcl, detto il "Barrino", la parrocchia di San Martino e il circolo Arci, fiore all’occhiello di quest’ultimo la realizzazione dello storico carnevale.

"Come circolo Arci – spiega il presidente Matteo Lombardi - cerchiamo di essere verso il paese un punto di riferimento, con iniziative sociali e culturali durante tutto l’anno. Cerchiamo di riempire i nostri spazi con attività formative, comunicative, motorie, ludiche. Ci definiamo un Centro Civico. Da noi si presentano libri, si proiettano documentari, si organizzano corsi. Accogliamo e collaboriamo con altre realtà del territorio per portare avanti iniziative sociali, raccolte di fondi". Negli spazi del circolo trovano ospitalità anche lezioni di cucina, corsi di compagnie teatrali, laboratori creativi, attività per i bambini. "Abbiamo anche il bar e la pizzeria – aggiunge Lombardi – grazie all’impegno dei nostri volontari, un bel gruppo di persone di tutte le età: sono i nostri soci, circa una settantina, che una volta al mese si mettono a disposozione. La ristorazione ci permette di raccogliere fondi per far fronte alle spese della struttura, che son tante, e a i costi di gestione che aumentano tutti gli anni".

E poi c’è la parrocchia che ha in gestione anche il circolo Mcl. "Svolgiamo diverse attività – spiega Fiammetta Michelini una delle catechiste e volontarie del circolo – c’è il catechismo con circa 200 bambini dalla seconda elementare alla seconda media, poi c’è il gruppo Carità che distribuisce pacchi alimentari e vestiti ai più bisognosi. Ogni settimana ci sono gli incontri del Caminetto, uno sguardo cattolico su diverse tematiche di attualità. Poi c’è l’Aperifede: tutti i sabati dopo la messa circa una cinquantina di persone, fra cui anche molti giovani, si ritrovano parlare di un argomento e poi fanno aperitivo. Come circolo facciamo tante attività gite, pellegrinaggi, laboratori incontri culturali e di formazione. Il nostro bar è aperto solo la mattina, ci servirebbero altri volontari: faccio un appello tramite la Nazione, perché altri si facciano avanti per aumentare le ore di apertura". Unica in tutta la diocesi la parrocchia di Paperino l’anno scorso ha posato la prima pietra per la riproduzione a grandezza naturale della grotta di Lourdes, con tanto di fondamenta, tetto, nicchia per collocare la statua della Madonna. "Un’idea nata dopo un viaggio a Lourdes – spiega Fiammetta – per chi non può recarsi in pellegrinaggio, per pregare, chiedere una grazia". La parrocchia dal 17 febbraio al 4 marzo ospiterà le reliquie di Santa Bernadette Soubirous.

Anche a Paperino ha i suoi problemi, ne parla Alberto Scermino, il segretario del locale circolo del Pd. "Quelli che preoccupano di più i cittadini – spiega – sono la presenza dell’impianto di Gida, che da anni necessita di migliorie come la copertura delle vasche, ma soprattutto il progetto dell’hub del tessile: oltre a portare nuovo cemento, la futura presena dell’impianto non tranquillizza la popolazione, che dubita della sua effettiva necessità e del futuro impatto ambientale. Senza contare, ed è anche questo grave, il fatto di aver costretto la locale polisportiva ad un veloce trasloco verso impianti limitrofi, sicuramente non indolore, sia economicamente che da un punto di vista della ricaduta sulla partecipazione dei ragazzi. Speriamo che il nuovo impianto sportivo, da alcuni anni in via di realizzazione a ridosso del paese, possa presto compensare tutti i disagi attuali".

Nella lista dei problemi dall’inizio di qest’anno se n’è aggiunto un altro. "Da gennaio – aggiunge Scermino – la carenza di medici di base è diventata un’emergenza. Ci sono quelli andati in pensione, quelli che sono andati altrove: il numero di dottori è insufficiente rispetto alle necessità del paese. Chi è rimasto cerca di andare avanti con impegno e fatica, e con il prezioso , purtroppo molti di loro hanno abbandonato il presidio che da tanti anni era presente in paese e che adesso, con un numero molto ridotto di medici e specialisti, sta provando ad andare avanti, anche grazie al forte impegno del titolare della farmacia, che da tanti anni è diventato un punto di riferimento per tutti i paperinesi". Infine, i parcheggi: "Un problema annoso – conclude il segretario del Pd –, specialmente per le scuole e per i commercianti di via Fosso del Masi".

Monica Bianconi