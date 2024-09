Panariello e Masini. Show in piazza Duomo. Risate, emozioni e bis. Il ricordo dell’alluvione

Alla fine dello spettacolo il pubblico non se ne voleva andare da una bellissima piazza Duomo gremita in una notte di fine estate. Tanto era stato coinvolgente e intenso lo show: risate ed emoziomi, canzoni ed imitazioni. Divertimento, ma anche tanta vita raccontata sul palco da loro due: due bravissimi artisti. Un cantante e un comico, un musicista e un attore e ancora molto di più: Marco Masini e Giorgio Panariello. Che coppia.

Applausi, bis e coinvolgimento del pubblico. Un copione di successo con la regia del pratese Walter Santillo, che ha strappato applausi a ripetizione. Bravi, bravi, bravi con le canzoni più famose e i personaggi indimenticabili (Silvano su tutti), ma anche con un pizzico di intimità con il ricordo di babbi che non hanno inciso nella loro vita.

Non potevano mancare tanti riferimenti pratesi. E allora la dedica speciale alla stella di Francesco Nuti ha messo i brividi e fatto scendere qualche lacrima sui volti (la canzone “Sarà per te“ interpretata da Marco Masini). Giorgio Panariello non poteva non ricordare la tragedia dell’alluvione e così dal palco ha lanciato un nuovo appello alla solidarietà per stare ancora tutti vicini al comitato Prato Emergenze.