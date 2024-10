Operai irregolari. Sanzioni e sigilli

Ispezione in un’azienda da parte del Gruppo di lavoro interistituzionale per il contrasto alle illegalità nelle attività produttive, composto da polizia, carabinieri, guardia di finanza, ispettorato del Lavoro, Asl, Inps, vigili del fuoco, polizia municipale, Alia e Agenzia delle Dogane. Nell’ambito del controllo sono stati identificati 51 stranieri di cui 2 immigrati irregolari. All’interno della ditta erano impiegati 18 lavoratori risultati senza regolare contratto, motivo per cui l’attività economica è stata sospesa. Accertate inoltre violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che hanno portato a sanzioni pecuniarie per 60.000 euro. In una nota la prefettura evidenzia che l’operazione si inserisce nel solco del lavoro avviato sin dal 2021 dalla squadra interforze coordinata dalla prefettura. Il tavolo prefettizio da allora si è riunito in 51 occasioni ed ha programmato ispezioni all’interno di 136 aziende.