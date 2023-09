Open Day della Scuola Calcio del Prato: Bambini Benvenuti a Lungobisenzio!

Sono in programma oggi pomeriggio, lunedì 25 settembre e giovedì 28 gli open day della scuola calcio del Prato (nella foto il presidente Commini). L’appuntamento è per le 17.30 allo stadio Lungobisenzio ed è riservato a bambini e bambine delle annate fra il 2015 e il 2018 (devono avere compiuto cinque anni). Si tratta del secondo anno di attività per la scuola calcio biancazzurra, a cui da quest’anno ha fatto seguito la rinascita del settore giovanile con le categorie Allievi (hanno già debuttato nel campionato provinciale di Firenze) e Giovanissimi (giocheranno nel provinciale su Pistoia). Per informazioni sugli open day e per successive iscrizioni sulla scuola calcio del Prato si può mandare una mail all’indirizzo [email protected], oppure chiamare allo 05741652729, o ancora Andrea al 3405786579. "Vieni a giocare nella scuola calcio della tua città è lo slogan con cui la società biancazzurra invita bambini e famiglie a partecipare agli open day".