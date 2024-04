Oggi l’ultimo saluto a Marco Ciatti: "Era l’eccellenza del restauro"

Tanti i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare per Marco Ciatti, scomparso sabato a 69 anni. Ciatti è stato uno dei massimi esperti al mondo di restauro, soprintendente dal 2012 al 2022 dell’Opificio delle Pietre Dure e docente per molti anni del corso di Storia del Restauro dll’Università di Firenze. Oggi lo piange il mondo dell’arte e della cultura tutta. Cordoglio è stato espresso dal Museo di Palazzo Pretorio, dal sindaco di Prato Matteo Biffoni e dall’assessore alla cultura Simone Mangani. Fin dalla riapertura del 2014 del Museo di Palazzo Pretorio, ricordano dal Comune, Ciatti "è stato membro del comitato scientifico, lavorando al progetto generale di conservazione delle opere e contribuendo a numerose pubblicazioni e convegni promossi dal museo pratese in questi anni". "Rigoroso, appassionato e competente, Marco Ciatti – il ricordo di Rita Iacopino, direttrice del Museo di Palazzo Pretorio – ha dato un contributo fondamentale alla rinascita del nostro museo. La sua scomparsa lascia una grande vuoto: lo ricordiamo con gratitudine e affetto, e siamo vicini alla sua famiglia in questo momento".

A ricordare Ciatti sono anche il deputato pratese Chiara La Porta e i capigruppo delle commissioni Cultura del Parlamento di Fratelli d’Italia, il deputato Alessandro Amorese e il senatore Paolo Marcheschi: "Il mondo della cultura e dell’arte, con la scomparsa di Marco Ciatti, perde un’intelligenza rara dalla spiccata sensibilità, come ha dimostrato nella sua attenzione alla valorizzazione dei giovani nel trasmettere loro il valore del restauro, di cui era uno dei massimi esperti al mondo. Citti ha portato l’eccellenza dell’Opificio e della sua scuola al di là dei nostri confini. Esprimendo la nostra vicinanza alla sua famiglia, avremo sempre in Marco Ciatti un modello di professionalità e competenza inestimabili".

Con parole di profonda stima lo ha ricordato anche il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde: "Marco Ciatti aveva grande consapevolezza della lunga tradizione dell’Opificio delle Pietre Dure e ne tracciava la storia con fierezza e affetto. Spesso chiamato all’estero per curare progetti importanti, ha contribuito a diffondere l’eccellenza della Scuola Fiorentina del Restauro in tutto il mondo".

Il funerale di Marco Ciatti è oggi alle 15,30 alla chiesa di Sant’Agostino, in piazza Sant’Agostino.