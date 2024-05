Oggi Cantiere Aperto. Un sabato in comunità con tante iniziative

Oggi l’associazione Ex Cantiere, in collaborazione con FuoriCampo, CUT e Spazio Materia, organizza al Giardino degli Ulivi del Cantiere, una serie di iniziative inserite nel contesto del progetto Cantiere Aperto, nato in mezzo agli abitanti e alle loro storie. Il programma prevede dalle 9 alle 18.30 il workshop fotografico Le tue foto una Storia; alle 11.30 il laboratorio "Disegna il tuo Cantiere" per ragazzi dai 6 anni in su, in cui i partecipanti racconteranno la loro visione del quartiere con estro, fantasia e creatività; alle 13 il pranzo per tutti; alle 17 la performance Geografie di Memoria, un percorso attraverso spazi privati e pubblici del Cantiere, guidati da suggestioni sonore e visive legate ai luoghi e all’archivio di memoria e dalle testimonianze raccolte dal professor Bruno. Infine, alle 21 è prevista l’installazione multimediale a cura di FuoriCampo. Il progetto Cantiere Aperto nasce per valorizzare quella zona di Prato nata dai lavori per la ferrovia “Direttissima” nel 1913, una parte della città sicuramente singolare rispetto allo sviluppo urbano che la circonda.