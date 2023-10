Officina giovani, torna la Teca dei giochi per ragazzi e scuole

Con ottobre si apre una nuova stagione di Officina Giovani. Si parte il 15 e 16 ottobre con due appuntamenti: l’apertura della Teca dei giochi, la ludoteca di Officina, prevista per domenica 15 ottobre e lunedì 16 ottobre il primo focus dedicato al lavoro organizzato dallo staff del Pge – Informagiovani che avrà come ospite l’Agenzia Manpower. La Teca dei giochi sarà aperta dalle 15,30 alle 19,30: la ludoteca gratuita offre a ragazzi dagli 11 anni la possibilità di partecipare ad attività libera di gioco in scatola e di ruolo, con servizio di prestito giochi e assistenza ludica in loco. I ragazzi potranno scegliere tra un ampio catalogo di giochi, presentarsi in gruppi già formati o anche in singoli per unirsi ad altri giocatori e potranno contare sul supporto di un ludotecario sempre presente. La ludoteca sarà aperta, a partire dal 15 ottobre, tutti i sabati e le domeniche dalle 15.30 alle 19.30.

Inoltre, su richiesta, la Teca dei giochi si apre anche alle scuole cittadine per l’offerta di percorsi ludico-formativi rivolti ai gruppi classe, con la possibilità di realizzare un’esperienza di didattica ludica. La Teca dei giochi è realizzata in collaborazione tra il Comune e l’associazione Più Prato, con il sostegno di Toscana energia – una Società Italgas.