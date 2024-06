Off Tune Festival. Dall’Irlanda con furore

Dall’Irlanda con molto furore: è l’Off Tune Festival a Officina Giovani ad ospitare le prime italiane di Enola Gay e Gurriers, fiore all’occhiello della nuova scena post punk d’Oltremanica. Appuntamento oggi per il gran finale del festival rock, tutto a ingresso libero. Due palchi, 7 band, una sarabanda di note, mercatino, mostre, area kids, area ristoro che parte alle 17,30 e si chiude a tarda sera con la Cencio’s Night. Voci velenose ispirate al punk, al noise rock e all’hip-hop, gli Enola Gay vengono da Belfast e si sono fatti largo con il loro stile provocatorio e per i live incendiari. Oltre a cavalli battaglia come The Birth of a Nation e Sofa Surfing, presenteranno in anteprima il nuovo singolo Cold. Sul palco troveranno i conterranei Gurriers (foto), descritti dall’Irish Times come "crudi come il taglio di un macellaio, e altrettanto freschi": una furiosa combinazione di punk, noise, alt-rock e shoegaze. Sempre oggi, da Oakland, le atmosfere post-punk e darkwave dei Body Double. E ancora, l’ex Lady in the Radiator Sara Parigi con Stanza, l’album di debutto, le atmosfere garage dei Plastic Man, il rock dei Flying Disc e Almorto. Si chiude, sempre a ingresso libero, con la Cencio’s Night: suoni, dj, artisti e memorabilia dello storico club pratese. Giunto alla quarta edizione, Off Tune Festival è organizzato da A-live, Santa Valvola Records e Associazione South Park, in collaborazione col Comune