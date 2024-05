Nuovi alloggi popolari. Una serata a San Giusto

Il tema casa sempre più centrale in campagna elettorale. "Tante realtà da ascoltare e valorizzare, dal centro alle periferie" è il messaggio lanciato da Sinistra unita Prato, la lista che sostiene Ilaria Bugetti, nata dalla convergenza di Alleanza verdi sinistra, Sinistra civica ecologista, Socialismo XXI, che sta alla base del suo "impegno per l’abitare" e delle "idee e proposte per gli alloggi popolari" che saranno discusse domani sera alle 21 al circolo Arci di San Giusto. All’incontro, concluso da Lorenzo Chiani, candidato al consiglio comunale per Sinistra unita Prato, interverranno la candidata sindaco Ilaria Bugetti, Valeria De Luca, candidata al consiglio comunale per Sinistra unita, Marina Sforazzini, responsabile progetti di Portierato sociale in Toscana e l’assessore regionale all’Edilizia residenziale pubblica Serena Spinelli.