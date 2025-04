Nuove tecnologie. Lezione al Rotary

Tecnologia ed intelligenza artificiale alla portata di tutti. Una guida all’utilizzo sicuro ed intelligente delle nuove tecnologie rivolta a bambini, ragazzi e adulti. Un tema che appassiona e affascina. Al Rotary club Prato (presidente Claudio Barbarisi) ne ha parlato Riccardo Burrai, titolare dell’azienda di telecomunicazioni Sirius Tecnology Srl e capofila di Open Access Italia, associazione a sostegno dell’educazione e della ricerca scientifica in ambito digitale, impegnata anche nelle scuole per la diffusione delle conoscenze tecnologiche.

Burrai, grande esperto del settore, già in età scolastica si era distinto collaborando con docenti e compagni per creare una moderna aula di informatica con una delle prime linee ad alta velocità e un CED completo. Si è poi laureato in ingegneria delle telecomunicazioni. Nel 2007 ha fondato Sirius Technology.

Con una narrazione coinvolgente e affascinante Burrai, anche con molti esempi, ha guidato soci ed ospiti, a non temere le tecnologie, ma a farne un’opportunità attraverso un uso consapevole. Tanta curiosità tra gli intervenuti verso un tema che parla di futuro, ma che oggi è già nelle nostre vite, come il sistema che ci aiuta suggerendoci le parole quando digitiamo sul cellulare o quando ci rivolgiamo ad aiutanti virtuali per impartire comandi di casa o per ascoltare brani musicali. Si tratta di un tema molto attuale su cui la platea ha dimostrato di nutrire grande interesse.