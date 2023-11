November Jazz, gran finale con le note di Baker

Martedì alle 21 al Ridotto del Politeama ultimo concerto di November Jazz in collaborazione con la scuola di musica Verdi. Il trio Shades of Chet composto da Riccardo Galardini alla chitarra, Francesco Giustini alla tromba e flicorno, Giacomo Rossi al contrabbasso, s’ispira alla produzione di Chet Baker, in particolare a quella europea tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’80. Il repertorio attinge a piene mani dal songbook preferito del trombettista, pieno di standard americani ma anche con qualche elemento più moderno, latino o europeo. è possibile abbinare a ogni concerto un ricco AperiJazz, a cura di È·ra - Agenzia Gastronomika al Politeama Bar a partire dalle 20 (il costo è di 15 euro) con prenotazione consigliata (via Whatsapp 328 3829633). Il biglietto per il concerto costa 15 euro, ridotto 10 per gli allievi della scuola Verdi, acquistabile nei circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria