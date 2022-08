Prato, ancora una notte di incendi

Prato, 6agosto 2022 - Ancora incendi (probabilmente dolosi) nella notte a Prato . C'è stato un doppio intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme di altrettanti incendi. Il primo poco dopo le 23 in via Traversa del Crocifisso, all'interno del cortile di una ditta , per un furgone che, all'arrivo della squadra dei vigili del fuoco, risultava completamente avvolto dalle fiamme.

Il secondo, alle una, in vicolo dei Bizzocchi dove ad andare a fuoco erano dei giacigli di fortuna e masserizie di vario genere all'interno di un locale commerciale in disuso. Anche in questo caso le fiamme sono state prontamente spente. Non risultano persone coinvolte. In entrambi i casi le origini sembrano di tipo doloso anche se sono in corso gli accertamenti del caso da parte degli inquirenti.