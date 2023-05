Nidi, boom di domande Bimbi in lista d’attesa "Tutti avranno un posto"

Bimbi in lista di attesa per entrare al nido. Il Comune di Montemurlo ha pubblicato sul sito internet (www.comune.montemurlo.po.it) la graduatoria per l’ammissione al servizio nido d’infanzia per l’anno educativo 2023-2024. Per l’ammissione ai servizi dei nidi d’infanzia comunali e per lo spazio gioco ’Il libro parlante’ la graduatoria è stata redatta inserendo i bambini nati dopo il primo gennaio 2021 ed entro il 31 agosto 2022, in fascia d’età utile alla frequenza da settembre 2023. Da alcuni anni Montemurlo registra un trend positivo e in crescita di richieste per i servizi educativi per la prima infanzia da parte delle famiglie montemurlesi.

In totale sono 65 le domande presentate (nidi e spazio gioco) mentre sono sei i bambini che il Comune ha dovuto inserire in lista d’attesa, 5 al nido ’Tata Badà’ e uno al nido ’Piccino Picciò’, numeri comunque in diminuzione rispetto al passato. "Nessuno rimarrà escluso dai servizi educativi per la prima infanzia, che rappresentano un’opportunità importante per la conciliazione dei tempi di vita e per la crescita, la socializzazione e l’educazione dei bambini - spiega l’assessore all’istruzione Antonella Baiano -. Proporremo alle famiglie varie soluzioni: la frequenza di altri nidi comunali che hanno ancora posti liberi o di una struttura privata accreditata e convenzionata con il Comune. Quello che è certo è che nessuno rimarrà fuori". Tutti ammessi, invece, i bambini che avevano fatto richiesta per lo spazio gioco ’Il libro parlante’.

Sempre in tema di bambini c’è tempo fino a lunedì per le pre iscrizioni al centro estivo comunale destinato a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Il centro estivo si svolgerà dal 3 al 28 luglio alla scuola dell’infanzia ’Leonetto Tintori’, per i più piccoli, e alla primaria ’Margherita Hack’ di via Micca a Bagnolo. Tante le attività ludiche ed espressive proposte con giochi guidati, costruzione di giocattoli, creazione di piccole sculture in gesso, laboratori di pittura e grafica, invenzione e costruzione di storie illustrate, laboratori musicali, ma anche giochi di squadra e attività di esplorazione. Le richieste potranno essere trasmesse al Comune per mail all’indirizzo [email protected]; per pec all’indirizzo [email protected] oppure direttamente all’ufficio protocollo in via Montalese, 472.