"Nessun pezzo della filiera rimanga fuori"

FLa circolare Inps attuativa delle norme del Decreto legge 160 che prevede l’istituzione di un ammortizzatore sociale per le aziende fino a 15 dipendenti ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Ma l’assessora regionale Alessandra Nardini evidenzia che "sono esclusi da questo elenco importanti pezzi della filiera moda, in particolare tutto ciò che attiene alle aziende metalmeccaniche che lavorano anche nell’ambito dell’accessoristica, il commercio all’ingrosso e al dettaglio di abbigliamento, calzature e macchinari per la moda". Nardini, ha scritto a nome della conferenza delle Regioni alla Ministra Calderone "per sollecitare l’ampliamento dei settori coperti dall’ammorizzatore sociale, per evitare il licenziamento e la perdita di pezzi importanti della filiera".

