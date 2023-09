Nell’universo di Gianni Rodari Il Politeama riparte dai più piccoli

Cinquant’anni fa usciva uno dei suoi libri più famosi che elogiava il potere immaginifico delle parole, "Grammatica della fantasia". Prendendo spunto dal variopinto universo di Gianni Rodari, riprende a settembre il ciclo "Avanguardie" per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni a cura di Teatro Metropopolare con cui il Politeama rinnova una collaborazione fruttuosa avviata nel 2022. Dopo il successo dell’anno scorso con Bruno Munari, stavolta i laboratori-spettacolo guidati da Giulia Aiazzi con la direzione di Livia Gionfrida – regista, attrice e fondatrice di Teatro Metropopolare – ruoteranno intorno alla figura di uno degli autori più amati per l’infanzia con quattro appuntamenti di scena negli spazi del Ridotto sabato 9,16, 23 settembre e domenica 24 settembre, alle 17.30. Ogni incontro è concepito come un percorso d’arte all’interno del quale si succedono narrazione, animazione teatrale, espressione corporea ed emotiva, momenti di condivisione e confronto. Seguendo le orme delle opere e del pensiero di Rodari, bambine e bambini sperimenteranno un gioco poetico e creativo.

Primo appuntamento del cartellone Politeama Educational patrocinato dal Comune con la sponsorizzazione di Conad, il ciclo "Avanguardie" s’inserisce nella programmazione del festival Settembre|Prato è Spettacolo. "Dopo la pausa estiva ci piace molto riannodare i fili della nostra programmazione con uno sguardo sulle nuove generazioni", sottolinea la presidente del Politeama Beatrice Magnolfi. Il biglietto per partecipare a ogni singolo laboratorio-spettacolo costa 5 euro (fino a esaurimento posti). La biglietteria del Politeama è aperta dal martedì al sabato, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Info: www.politeamapratese.it.