Chiude Benetton in viale Piave, inaugurazioni nel Corso e alla Pietà

Prato, 26 marzo 2023 – Non ci sono solo luci: il commercio, soprattutto il settore del l’abbigliamento continua ad essere in sofferenza. In viale Piave dopo una lunga svendita straordinaria, ha chiuso i battenti il negozio Benetton per i bambini. Le tre vetrine che affacciano su una della vie più belle e importanti dentro le mura antiche sono tappezzate dalla carta. Uno sguardo all’interno per capire che Benetton ha preso il largo: polvere e niente più scaffali fanno presagire il peggio.

Anche in piazza delle Carceri il negozio di abbigliamento per donna ha chiuso la saracinesca. Pannelli bianchi coprono le vetrine senza più manichini esposti. Nessun cartello che possa far pensare ad una ristrutturazione. Buone notizie invece per le teenager in procinto di compiere 18 anni e non solo: in Corso Mazzoni è sbarcato ’Isabel Queen’ il negozio dedicato alle donne giovani con super abiti da cerimonia e abbigliamento casual per tutti i giorni. Sempre in centro, ma in via Santa Trinità ha riaperto, in un piccolo fondo vicino alla porta sulle mura, il sarto che aveva lasciato l’attività durante la pandemia: abiti su misura per uomo e donna cuciti rigorosamente a mano. Ancora in Santa Trinita mancano pochi giorni all’inaugurazione del negozio di scarpe Mannini che dopo cinque anni dalla chiusura ha scelto di tornare ad investire proprio dove il negozio è nato.

Infine c’è movimento anche alla Pietà dove a breve, nel fondo che qualche anno fa ospitata un negozio di alimentari, arriva la gelateria Il Taba. Marchio di Pistoia che adesso fa il suo ingresso anche a Prato. I lavori sono in corso, al momento campeggia l’insegna del locale destinato a deliziare presto il palato dei pratesi.