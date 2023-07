Musica, teatro e danza nella Cava Parte il festival del Monteferrato

Prende il via stasera la terza edizione del Monteferrato Festival. Da oggi fino al 21 luglio una ricca programmazione di teatro, musica e per la prima volta anche di danza, animerà la suggestiva Cava di Marmo Verde di Figline di Prato e alcuni siti naturali e cave minori dislocate nella circostante area naturale protetta del Monteferrato, che comprendono sia il Comune di Prato che il Comune di Montemurlo. Ad aprire il Monteferrato Festival, coordinato dall’attrice Valentina Banci, sarà l’anteprima nazionale di "Carlo Monni, sei all’inferno?", spettacolo tributo all’indimenticato attore-poeta contadino Carlo Monni in occasione della ricorrenza del decimo anno dalla sua scomparsa.

Stasera, così come per tutti gli altri appuntamenti del festival, sarà possibile fare un aperitivo o cenare in cava grazie al bar allestito da AUT-bar. Dalle 19.30 tutti i giorni ci sarà infatti la possibilità di consumare cocktail, panini e piatti freddi in attesa degli eventi, durante i dj set di Claudio Capitoni o nel corso di concerti e serate musicali. Domani sera torna poi la prima notte di Freaky Deaky in questa edizione del festival. Il progetto si chiama "Satelliti Sonori" e vedrà la realizzazione di tre eventi notturni di musica elettronica e giochi di luci che accenderanno e trasformeranno l’atmosfera ai piedi della cava di marmo verde. Il primo appuntamento è domani con la musica di "Basse Frequenze Soundsystem".

È possibile acquistare il biglietto della serata anche sul sito ticketone.it. Come sempre i "cancelli" della cava saranno aperti a partire dalle 19.30.

Un appuntamento imperdibile per chi vuole stare nel verde, prendere un po’ di fresco e vedere ottimi spettacoli.