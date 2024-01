Musica e ballo al Kiwi con raccolta fondi per le zone alluvionate

VAIANO

Musica e ballo al Kiwi 2000 di Vaiano, questa sera, in attesa dell’arrivo della Befana, grazie all’iniziativa dell’instancabile squadra di ’Aiuti dalla Vallata’, che, unendo utile al dilettevole, ha organizzato uno spettacolo per raccogliere fondi per le zone alluvionate della Val di Bisenzio. La serata si intitola "Diamoci una mano", inizia alle 21 e prevede l’esibizione di ballo dell’associazione sportiva Playful Dance poi, sul palco, musica con la tribut band No.Ma.Si., della Krall Rock Band e degli Artememente.

L’entrata è al costo di 10 euro e prevede una bevuta inclusa. Il Kiwi 200 è in via Braga, sopra la Casa del Popolo di Vaiano. La serata ha il patrocinio del Comune di Vaiano. ’Aiuti dalla Vallata’ è un’associazione del territorio che da anni si prodiga per aiutare le persone in difficoltà.

C.I.