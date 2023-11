Morto folgorato in casa, la moglie in lacrime: "Una doppia tragedia". Oggi lutto cittadino

Prato, 11 novembre 2023 – “È una tragedia nella tragedia. Ero lì quando è successo, ho gridato e gridato, ma non c’è stato niente da fare". La moglie di Tindaro Di Amico, il 73enne rimasto folgorato nella sua casa di Figline mentre tentava di staccare la corrente, non si dà pace. Ha gli occhi gonfi di lacrime e il volto incavato dal dolore.

Ha visto morire il marito davanti ai suoi occhi, Di Amico è una delle quattro vittime dell’alluvione (tre quelle su cui la Procura ha aperto un fascicolo) che ha duramente ferito le zone di Figline, dove abitava l’uomo, e di Santa Lucia oltre a Montemurlo, Seano e la Valbisenzio.

"Eravamo insieme, stavamo cercando di salvare la nostra casa alluvionata – racconta la donna – e poi, da un momento all’altro, è morto. E’ dura, È davvero molto dura ma ce la faremo anche questa volta". Ieri pomeriggio alla parrocchia dell’Immacolata Concezione si è svolto il funerale al quale ha partecipato anche l’assessore Gabriele Bosi in rappresentanza dell’amministrazione e di tutta la comunità pratese che si stringe in segno di cordoglio alle famiglie delle vittime.

"Ho sentito molto la vicinanza delle persone, dei parenti e dei conoscenti, si sono stretti intorno alla mia famiglia", aggiunge la moglie di Di Amico. Una celebrazione sobria per l’ultimo saluto al 73enne, alla quale hanno partecipato parenti e conoscenti della vittima.

Dopo il Comune di Montemurlo, che ha registrato due vittime, anche il Comune di Prato ha proclamato per oggi 11 novembre il lutto cittadino per la tragica scomparsa di Antonio Tumolo, 82 anni travolto dalla corrente della Bardena a Villa Fiorita e ritrovato cadavere in un vivaio di Iolo dopo diversi giorni di ricerche, a otto chilometri di distanza, e di Tindaro Di Amico, il 73enne rimasto folgorato nella sua casa di Figline. Sulla facciata del palazzo comunale oggi le bandiere saranno esposte a mezz’asta e listate a lutto. La cittadinanza è invitata ad osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’alluvione, anche il centro operativo della protezione civile si fermerà per un minuto.

Sempre oggi anche a Montemurlo sarà lutto cittadino per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione, Alfio Ciolini, 84 anni ritrovato cadavere nella sua abitazione di via Riva a Bagnolo dove è annegato e Teresa Pecorelli, l’anziana di 84 anni che ha avuto un arresto cardiaco mentre stava spalando fango dalla sua abitazione e i cui funerali si sono già svolti nei giorni scorsi.