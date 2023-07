Montepiano-Mugello Bus gratuiti da lunedì Parte la sperimentazione

Bus gratis tra Montepiano e il Mugello fino a fine mese e sperimentazione per 13 mesi. Da lunedì entrerà in funzione la nuova linea tra Montepiano e Barberino di Mugello, una sperimentazione che durerà tredici mesi, appunto, resa possibile da un patto di collaborazione tra la Città metropolitana di Firenze e l’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio che mette a disposizione circa 100mila euro.

I bus che ogni giorno coprono la tratta "debole" tra Barberino e Mangona adesso raggiungeranno il passo della Crocetta e poi Montepiano. "Un progetto frutto dell’ottima sinergia tra la Metrocittà di Firenze e la Provincia di Prato, nello specifico, soprattutto tra i Comuni di Barberino e di Vernio – sottolinea Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli e consigliere delegato alla mobilità della Città Metropolitana di Firenze – Con il nuovo collegamento si amplia e si potenzia la rete del trasporto pubblico locale, sinonimo di nuove opportunità e servizi a disposizione di cittadini, lavoratori e pendolari".

"Si tratta davvero di una svolta, di una novità per i nostri territori che attendevamo da tempo, anche perché sono numerose le persone che ogni giorno si spostano tra la vallata e il Mugello e viceversa – mette in evidenza Giovanni Morganti, attuale presidente dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio e sindaco di Vernio – tutti ci auguriamo che la sperimentazione vada bene in modo da poter confermare il servizio anche per il futuro. In quanto sperimentazione, ci aspettiamo suggerimenti e proposte direttamente dagli utenti sia per gli orari sia per le richieste di coincidenza con la linea Prato-Castiglione dei Pepoli".

Il servizio partirà lunedì. La tratta viene coperta in circa mezz’ora. Da Montepiano si può partire alle 8.30, alle 13.20 e alle 19,40 (fermate a Mangona, Barberino e Barberino outlet). Da Barberino di Mugello verso Montepiano si parte alle 8, le altre partenze della giornata - alle 12,45 e poi alle 19.05 - sono dall’outlet. A Montepiano sono state attivate due rivendite di biglietti (alimentari bar Gastone e Forno Scatizzi).

Fino al 31 luglio il servizio sarà gratuito. Dal 1° agosto biglietto per la corsa semplice a 2.30 euro, biglietto corsa semplice a bordo 3 euro. Abbonamenti: settimanale ordinario 17 euro, mensile ordinario 35.50 euro, trimstrale ordinario 91 euro, annuale ordinario 302 euro.

Trattandosi di una sperimentazione le amministrazioni hanno messo a punto un questionario online da sottoporre agli utenti, effettivi e potenziali, per verificare osservazioni o proposte di modifica degli orari. Il questionario è raggiungibile attraverso il seguente link: https:forms.glebM4H9TCocWpoYzhq9