Moda e solidarietà a favore di Att

Diecimila euro è il ricavato dell’iniziativa "Benvenuta Primavera" organizzata dal Lions club Castello dell’Imperatore presieduto da Lucia Pierazzoli a favore dell’Att-Associazione Toscana Tumori per il supporto dei minori fra i 3 e i 17 anni, presenti nelle famiglie dove ci sono pazienti oncologici. Giuseppe Spinelli, presidente e fondatore dell’Att (nella foto di Bolognini con Pierazzoli) ha ricevuto i proventi della serata nei locali dell’azienda Best Hub dove si è tenuto un affascinante defilé di alta moda della stilista pratese Eleonora Lastrucci. Un grande successo di partecipazione e tanti applausi. Per una sera l’atrio del complesso industriale della Beste si è trasformato in una passerella per una sfilata di moda, "Benvenuta Primavera", che ha coinvolto i tantissimi ospiti in una avvolgente atmosfera, con la nuova produzione di vestiti di alta moda di Eleonora Lastrucci, portata in trionfo da una decina di modelle. Hanno partecipato alla serata la prefetta di Prato, Adriana Cogode; il sindaco di Prato Matteo Biffoni, la direttrice sanitaria dell’ospedale, Sara Melani e varie altre autorità cittadine. L’Associazione Toscana Tumori opera a Prato, Firenze e Pistoia assistendo quotidianamente circa 300 pazienti oncologici al loro domicilio, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, tranne i festivi garantendo una migliore qualità di vita. Un’attività svolta insieme a strutture ospedaliere, con un’equipe polispecialistica formata da specialisti in oncologia, cardiologia, angiologia ed altre branche mediche insieme ad infermieri ed operatori socio-sanitari. Oltre a un servizio di consulenza psicologica, fornisce a domicilio farmaci e presidi sanitari