Mille studenti a lezione di gentilezza

È iniziato ConTatto, il progetto della Compagnia TPO che promuove la gentilezza, il rispetto e la cittadinanza attiva nelle scuole di Prato. Finanziato dal dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri, il progetto coinvolge circa 1000 studenti delle elementari e delle medie. I laboratori, suddivisi in tre appuntamenti per classe, sono pensati per sensibilizzare i giovani sull’importanza della gentilezza come pratica quotidiana. Ogni laboratorio si articola in tre incontri, che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico. Nel primo, dal titolo Destinazione Gentilezza, verrà introdotto il tema della gentilezza attraverso una dinamica teatrale, che esplorerà sia gli aspetti formali (come le buone maniere) che quelli più sostanziali, come l’empatia e l’attenzione verso l’altro. Nel secondo incontro, Corpo e comunicazione: la gentilezza in movimento, gli studenti lavoreranno sulla comunicazione non verbale, esplorando attraverso il movimento la relazione, il supporto reciproco e la collaborazione. Infine, nel terzo incontro, Gentilezza interattiva: creare e condividere, i partecipanti sperimenteranno tecniche interattive utilizzando strumenti tecnologici sviluppati dalla Compagnia Tpo, per creare contenuti multimediali che applicano i concetti di gentilezza e collaborazione appresi. Il progetto intende promuovere una riflessione sui propri comportamenti, stimolare la consapevolezza dell’importanza della gentilezza nelle relazioni quotidiane e incoraggiare l’inclusione. In occasione della Giornata della Gentilezza del 13 novembre, tutte le classi partecipanti saranno invitate a presentare elaborati creativi, come video, disegni o testi, per riflettere su come i gesti gentili possano migliorare la vita e promuovere una comunità scolastica più inclusiva. Le opere saranno visibili sul sito www.progettocontatto.com e sul profilo Instagram @progettocontatto2024.