Annunciazione e arte religiosa. La camminata

L’Annunciazione tra Figline di Prato e Montemurlo: arte religiosa sul Cammino di San Jacopo in Toscana Un convegno sabato 5 aprile ore 10 al Centro Giovani “David Sassoli” di piazza Don Milani e una visita guidata sul Cammino di San Jacopo per scoprire quanta arte e storia si ’nasconda’ in pochi chilometri tra Figline e Montemurlo

La Pro Loco Montemurlo e il Comune, con il patrocinio della Regione, la Fondazione Cdse e il gruppo trekking La storia Camminata, promuovono una due giorni dedicata all’arte religiosa, legata all’Annunciazione, da Figline di Prato a quella di Montemurlo. Il programma si apre sabato alle 10 al Centro Giovani "David Sassoli" (piazza Don Milani) con la conferenza "Dall’Annunciazione di Figline di Prato a quella di Montemurlo: L’arte religiosa sul Cammino di San Jacopo in Toscana". Intervengono Lorenzo Scrozzo (nella foto), presidente della Pro Loco di Montemurlo, Giuseppe Forastiero assessore alla cultura del Comune di Montemurlo, la direttrice della Fondazione Cdse, Alessia Cecconi, Nedo Ferrari, autore delle guide del Cammino di San Jacopo in Toscana, le storiche dell’arte Francesca Bargiotti e Francesca Rafanelli, modera Valentina Brachi. Domenica alle 8.30, invece, si terrà la "Camminata con visita guidata sul Cammino di San Jacopo", promossa con il gruppo "Storia Camminata". Il percorso è lungo 10 km e il ritrovo alle 8.30 al tabernacolo di Sant’Anna alla chiesa di Figline di Prato. Durante l’itinerario i camminatori faranno sosta tabernacolo di Santa Maria Maddalena dei Pazzi a Villa Pazzi di Montemurlo. L’arrivo è alla sede della Pro loco di piazza don Milani e il rientro a Figline avverrà con un bus navetta. Consigliati abbigliamento comodo, scarpe da trekking e acqua. Prenotazione obbligatoria chiamando o scrivendo a Pro Loco di Montemurlo Aps telefono 0574558584 – info@prolocomontemurloaps