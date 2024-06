Mille Miglia in versione verde. Alberi e macchine elettriche

Trentasei alberi bagolari e spostamenti del comitato organizzatore locale effettuati su auto elettriche per compensare l’impatto del transito delle oltre 1.100 macchine della Mille Miglia 2024 in provincia. E’ l’organizzazione che si è data Aci Prato nell’ambito della tappa pratese della "corsa più bella del mondo" che per la seconda volta nell’ultimo quadriennio passerà dal territorio pratese il prossimo 14 giugno dalle 17 in poi. Una tappa a emissioni zero, nell’ambito di un accordo con l’amministrazione comunale, che porterà alla piantumazione di 36 alberi che nell’arco di un anno andranno a compensare circa 14 tonnellate di emissioni nell’ambiente. La cifra calcolata da Aci, assieme a personale tecnico, tiene conto di tutti gli eventi del 2024 dell’Automobile Club Prato: la prova del campionato italiano di Drifting, Ruote nella Storia (queste due iniziative si sono già tenute nelle passate settimane), Mille Miglia 2024 e Green Race (in programma a fine settembre). L’area per l’inserimento degli alberi sarà individuata assieme all’amministrazione comunale nelle prossime settimane, mentre la piantumazione degli alberi avverrà nel periodo autunnale, quello ideale per essere certi di ottenere il migliore risultato possibile nelle piantumazioni del verde.

"Come Aci, dopo esserci assicurati del passaggio dalla provincia della Mille Miglia e dopo avere individuato un tracciato spettacolare per i tanti appassionati che saranno presenti sul percorso, abbiamo pensato anche di mandare un forte messaggio di attenzione all’ambiente – spiega il presidente Federico Mazzoni –. Un messaggio in linea con quella che è l’attenzione della città verso le tematiche legate alla sostenibilità. Da qui il cammino congiunto con l’amministrazione comunale, con la quale abbiamo trovato piena collaborazione, per arrivare alla totale compensazione delle emissioni nell’ambiente. Una compensazione che riguarderà anche tutte le altre manifestazioni 2024 promosse da Aci Prato che quindi si connota sempre più nell’ottica green". Al di là delle piantumazioni, la Mille Miglia 2024 sarà caratterizzata anche dall’utilizzo di auto elettriche. Quattro i mezzi affidati al locale comitato organizzatore per tutti gli spostamenti necessari ai fini della perfetta riuscita della manifestazione.